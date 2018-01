Rodovias de SP ainda têm pontos de lentidão no início da tarde

Quem optou por viajar a Campos do Jordão encontrou dificuldade para sair da Carvalho Pinto e pegar a via de acesso à cidade da Serra da Mantiqueira. Apesar da faixa reversível exclusiva aberta pela concessionária entre o km 128 e o km 130, o trânsito estava travado, segundo informaram internautas.

Na Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, os motoristas pegavam 11 quilômetros de trânsito parado, do km 55 ao km 44, entre Mairiporã e Atibaia. Havia ainda três quilômetros de lentidão na região de Contagem, já próximo de Belo Horizonte.

A Régis Bittencourt tinha cinco quilômetros de trânsito parado na Serra do Cafezal, município de Miracatu. Uma pista teve a direção invertida no sentido de Curitiba para melhorar o fluxo. Em direção ao interior, os motoristas pegavam o trânsito travado, por volta do meio-dia, na Raposo Tavares, entre a capital e Cotia, e seis quilômetros de lentidão entre Osasco e Jandira, na Castello Branco. Na Anhanguera, havia três quilômetros de lentidão na passagem por Jundiaí.

O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) está em Operação Descida (7×3). As duas pistas da rodovia Anchieta e pista sul da rodovia Imigrantes funcionam no sentido litoral. A subida para a capital ocorre pela pista norte da Imigrantes.

A rodovia Imigrantes apresenta lentidão no sentido litoral, do km 40 ao km 53, por excesso de veículos. Já no sentido da Praia Grande, a rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento dos km 276 ao km 277, motivado por um acidente no km 277 que não interdita mais faixas. Ainda no sentido Praia Grande, há filas dos quilômetros 283 ao 286, por causa de excesso de veículos.