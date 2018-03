Rodovias de SP registram 44 mortes no feriado O Comando de Policiamento Rodoviário de São Paulo confirmou 44 mortes e 469 feridos nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, de acordo com informações da Agência Brasil. Do começo da tarde do dia 30 de abril até o último domingo, 04), as autoridades registraram 933 acidentes.