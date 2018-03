Rodovias de SP têm lentidão no retorno do feriado

Na Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, a pista expressa no sentido da capital paulista apresenta tráfego lento em razão do excesso de veículos. Às 14h45, segundo informações da CCR, que administra a estrada, a lentidão ocorria do quilômetro (km) 204 ao km 212.

De acordo com a Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 14h40, dois trechos apresentavam lentidão. Na saída de Praia Grande, no litoral paulista, sentido capital, há congestionamento do km 70 ao Km 65. Na via Padre Manoel da Nóbrega, também na saída da Praia Grande, sentido São Paulo, a lentidão vai do km 292 ao km 289.

Na saída do Guarujá, segundo a assessoria da Ecovias, há tráfego intenso em toda extensão da Cônego Domenico Rangoni, no sentido São Paulo, porém, ainda sem paradas.

Na Rodovia dos Bandeirantes, a pista sentido Sul, que liga o interior à Capital, apresenta tráfego lento na altura de Itupeva, entre os quilômetros 78 e km 70. Segundo a concessionária da rodovia, há lentidão de um quilômetro - entre o km 94 e o km 93 - na pista expressa próximo da cidade de Campinas.

Na Anhanguera, que também faz a ligação de cidades do interior com São Paulo, por volta das 14h30, o único registro de tráfego lento era entre os km 62 e km 58, na pista expressa na altura de Jundiaí.

A Castello Branco apresenta tráfego lento em Barueri, na pista expressa, sentido São Paulo, em dois trechos: do km 36 ao km 30 e do km 68 ao km 56. A pista sentido interior tem situação normal.