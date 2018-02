Rodovias de SP têm movimento intenso e lentidão

Na Rodovia Carvalho Pinto o trânsito estava complicado. O motorista encontrava, por volta do mesmo horário, tráfego lento no sentido interior, do quilômetro 126 ao 130 (região de Taubaté), também devido ao excesso de veículos. No sentido capital paulista, o trânsito flui bem. Na Rodovia Castello Branco, sentido interior, o motorista enfrentava lentidão entre os quilômetros 57 e 61, 33 e 35, e 22 e 24 em razão do excesso de veículos, segundo a ViaOeste, empresa que administra a estrada.

Na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, o motorista que seguia para a capital mineira enfrentava congestionamento entre os quilômetro 90 e 63, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já na Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, o trânsito estava parado entre os quilômetros 337 e 356 para quem trafegava na direção do Estado paranaense. Nas outras estradas que cortam São Paulo, o tráfego era intenso, mas sem pontos de lentidão.

Capital paulista

No mesmo horário o motorista que seguia para o litoral sul de São Paulo pela Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia Imigrantes, enfrentava quase 7 quilômetros de lentidão, desde a Rua Funchal até o Viaduto Aliomar Baleeiro. Por volta das 11h45, ao todo, a cidade registrava apenas 8 quilômetros de morosidade. Ontem às 19 horas, véspera do feriado, a cidade registrou o maior índice de congestionamento do ano, com 207 quilômetros de vias com lentidão.