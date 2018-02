Rodovias de SP têm movimento tranquilo nesta manhã

As principais rodovias de São Paulo apresentam trânsito tranquilo nesta manhã de Natal. O sistema Anchieta-Imigrantes tem fluxo normal de veículos, sem acidentes ou pontos de parada, mostra o site da Ecovias, empresa que administra das duas estradas. O sistema opera no esquema 5x5, com três pistas da Imigrantes com tráfego no sentido litoral e três, no sentido Capital paulista. Na Anchieta, para cada sentido duas pistas estão disponíveis.

Nas rodovias administradas pela CCR - Nova Dutra, Anhanguera/Bandeirantes e Castello Branco/Raposo Tavares - a situação é a mesma: movimento tranquilo e sem registro de ocorrências durante a manhã.

A Régis Bittencourt também apresenta tráfego bom nesta manhã, mas com três trechos com a rodovia parcialmente interditada por conta de obras. Dois desses trechos estão entre os municípios de Campina Grande do Sul (PR) e Barra do Turvo (SP), nos quilômetros 8 (sentido São Paulo) e 4 (sentido Curitiba). Há também interdição parcial no quilômetro 331 (sentido São Paulo), entre Juquitiba e Miracatu, ambos municípios paulistas. (Equipe AE)