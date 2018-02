Rodovias no litoral de SP têm congestionamentos

A rodovia dos Imigrantes segue com cinco quilômetros de trânsito lento em direção à capital paulista, no retorno do retorno feriado da proclamação da República, entre os quilômetros 70 e 65. Já vias de acesso, a Cônego Domênico Rangoni tem lentidão da saída do Guarujá (SP) ao pedágio e a Padre Manoel da Nóbrega do quilômetro 292 ao 284, segundo a concessionária Ecovias.

O sistema Anchieta-Imigrantes opera no sistema 8 x 2, com seis pistas da Imigrantes e duas da Anchieta operando sentido São Paulo e as outras duas da Anchieta rumo ao litoral. Na Castello Branco, ao meio-dia, eram dois pontos de congestionamento, devido ao excesso de veículos, com um total de 31 quilômetros de paradas: do quilômetro 79 ao 51 e do 32 ao 30, segundo informações da CCR Viaoeste.

O sistema Anhanguera-Bandeirantes tem tráfego intenso na Anhanguera, na região de Jundiaí, com congestionamentos entre os quilômetros 58 e 62, sentido São Paulo. No mesmo sentido, pela Bandeirantes, os pontos de congestionamentos são dos quilômetros 94 ao 93, do 85 ao 78, do 68 ao 65 e do 43 ao 40. Na rodovia, o tráfego de caminhões entre os quilômetros 48 e 23, sentido São Paulo, é proibido, como ocorre todos os domingos.