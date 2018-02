Rodovias paulistas têm 22,6% menos queimadas este ano Os 6,3 mil quilômetros de rodovias concedidas à iniciativa privada no Estado de São Paulo tiveram 22,6% menos incêndios em suas margens durante o inverno deste ano em comparação com 2012. Foram registrados 1.582 focos de queimadas de junho a agosto, ante 2.045 em igual período do ano passado, segundo dados da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).