Rodovias que cortam São Paulo têm tráfego normal

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que leva o motorista à Baixada Santista, o trânsito está calmo nos dois sentidos. Caminhões e ônibus estão proibidos de trafegar no trecho de serra da Imigrantes no sentido da capital. A interligação Planalto está liberada, segundo a concessionária Ecovias.

Também é tranquilo o tráfego de veículos no Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que liga a região metropolitana com o Vale do Paraíba, a região serrana de Campos do Jordão e as praias do litoral norte. No sistema Castelo Branco-Raposo Tavares e do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o tráfego de veículos também é tranquilo.

Nas rodovias federais, o trânsito está um pouco mais complicado. Na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a pista expressa está congestionada no sentido São Paulo-Rio, por causa de obras na pista, entre os quilômetros 205 e 162, na altura de Jacareí, segundo a concessionária NovaDutra.

Na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, há um trecho parcialmente interditado, entre os quilômetros 78 e 77, no sentido Belo Horizonte, devido a um atropelamento. O tráfego, no entanto, é normal para o horário, informa a concessionária. Na Rodovia Régis Bittencourt, o tráfego de veículos também está tranquilo.