Rodovias que dão acesso ao Porto de Santos têm 44 km de filas

O grande número de caminhões que tenta acessar os terminais do Porto de Santos, no litoral sul de São Paulo, travou o trânsito nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes na manhã desta terça-feira, 20. Ao todo, são 44 quilômetros de engarrafamento. A Ecovias, concessionária que administra as estradas do sistema, informa que o tráfego está "parado" em trechos da rodovia Anchieta, da Cônego Domenico Rangoni e da Padre Manoel da Nóbrega.

Na Anchieta, às 8h30 as filas no trecho de serra iam do km 44 ao km 55, no sentido sul. Na saída da região da Baixada, no sentido norte da rodovia, o congestionamento de caminhões em direção ao litoral para o trânsito do km 60 ao km 55. Na Cônego Domenico Rangoni, acesso ao porto pelo Guarujá, o engarrafamento é de oito quilômetros em cada um dos sentidos da estrada. Na Padre Manoel da Nóbrega, no sentido do Guarujá, o congestionamento vai do km 272 ao km 270.

A única rodovia do sistema que não apresenta problema nesta manhã é a Imigrantes, onde o tráfego de veículos pesados (caminhões, ônibus e vans) é proibido no trecho de serra.