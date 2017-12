Rodovias têm tráfego tranquilo neste domingo O motorista que viaja neste domingo de Páscoa encontra tráfego tranquilo nas principais rodovias do Estado. O tráfego é considerado normal em todo o Sistema Anchieta - Imigrantes, no Sistema Anhanguera - Bandeirantes, nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares e também na Via Dutra, de acordo com as concessionárias responsáveis.