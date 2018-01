'Rogério & Wilma' | Amuse Bouche

O livro se divide em duas partes: "receitas para todo dia", relativamente simples (nem por isso menos criativas) e "receitas para nem todo dia", um pouco mais sofisticadas. Como não é todo dia que o Paladar me faz um desafio, optei pelo coelho à provençal. Foi a primeira vez que fiz um coelho. Apesar de adorar, nunca me dera ao trabalho de procurar no supermercado, escolher, tentar preparar. Para mim, sempre foi pedida de restaurante. Veja também: Era uma vez um livro que virou blog que virou filme No script de 'Julie & Julia' 'Vitor & Helô' | Prato Fundo 'Edu & Beth & Carlos & Carole & Gabriela' | Da cachaça pro vinho Meryl incorpora estilo desajeitado de Julia A grande cozinheira Aí é que está o bom do desafio: uma carne que nunca cozinhei e uma receita que não conhecia. Segui todas as recomendações – muito precisas – com rigor. O resultado agradou muito. Mesmo às crianças, que até então tinham pudor de comer coelho e depois ficar sem chocolate na Páscoa! A única diferença com relação ao original foi eu acrescentar uma xícara a mais de vinho branco durante o cozimento: a carne estava secando e ainda não estava macia, no ponto. Para acompanhar, arroz com brócolis e uns tomatinhos que resolvi assar, só para dar mais colorido. O livro está frequentando minha cozinha. Algumas páginas já receberam respingos de ingredientes e anotações. *** São receitas fáceis e práticas, pensadas para o cotidiano e descritas com a clareza peculiar de Wilma Kövesi (1930–2004). A autora abastece o cozinheiro com informações úteis e relevantes. Sugere cuidados e explica técnicas. Seu bolo de chocolate costuma dar errado? Dê uma olhada aqui. Receitas para Todo Dia Wilma Kövesi Editora DBA