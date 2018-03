'Rolezinho' obriga shopping a fechar mais cedo

A Guarda Civil Municipal chegou a mobilizar quatro viaturas para dar proteção ao terminal, mas os jovens deixaram o local e seguiram até o centro de compras, que fica a três quadras, na mesma avenida.

O Shopping Sorocaba estava lotado quando os jovens entraram no local, às 19h30, cantando e falando alto. Assustados, os frequentadores habituais começaram a ir embora. Meia hora depois, os próprios seguranças recomendaram aos lojistas que fechassem as portas, já que não teriam condições de controlar um eventual tumulto. Às 21 horas, faltando uma hora para o fechamento normal, todas as lojas estavam fechadas. Mesmo assim, os jovens permaneceram no local até as 22 horas.

Não foram registrados saques, furtos ou vandalismo. Na saída, alguns rapazes soltaram bombinhas juninas no estacionamento, mas não houve danos. De acordo com a GCM, a intenção do grupo era fazer o ''rolezinho'' no Shopping Pátio Cianê, inaugurado recentemente na mesma região, mas mudaram de ideia após serem informados de que uma liminar da Justiça prevê multa para esse tipo de concentração no local.