Rolling Stones e YouTube se unem para lançar canal de música

A banda britânica Rolling Stones e o site YouTube se juntaram para lançar um canal de entretenimento na internet. De acordo com o comunicado divulgado nesta sexta-feira, 4, fãs da banda poderão fazer o upload de vídeos em que eles mesmos fazem perguntas variadas aos cantores, inclusive sobre o documentário Shine a Light, que narra a vida dos veteranos do rock e é dirigido por Martin Scorsese. Veja também: MySpace revelará novo serviço de música, dizem fontes De acordo com o comunicado, as melhores perguntas serão respondidas pessoalmente pelos integrantes da banda por meio de um novo vídeo, que ficará disponível, após algumas semanas, nesse novo canal. Para divulgar a página, o YouTube está produzindo um vídeo com Mick Jagger e Keith Richards, que ficará disponível no site oficial da banda. O YouTube também comunicou o lançamento de um canal de música, chamado YouTube Living Legends, que convidará cantores famosos de todo o mundo para se comunicarem com os fãs. O anúncio vem logo depois do MySpace, maior site de relacionamento do mundo, divulgar ao mercado a criação de uma loja online de venda de música, em parceria com as três maiores gravadoras do mundo, para concorrer diretamente com a Apple.