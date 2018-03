Romaria com 40 mil pede chuva em Sorocaba

A romaria percorreu 14 quilômetros, entre a Catedral, no centro da cidade, e a capela histórica do bairro de Aparecidinha. A represa que abastece a região está com o nível mais baixo dos últimos 20 anos em razão da estiagem. Pelo menos 33 bairros das regiões do Éden e Aparecidinha estão sob racionamento e recebem água em horários alternados.

A tradição se repete desde o final do século 19 quando uma peste assolou a região de Sorocaba, mas não atingiu o bairro de Aparecidinha, onde estava uma imagem da santa considerada milagrosa. Os religiosos da época decidiram transportar a imagem até a antiga igreja matriz, no centro, acreditando que a proteção se estenderia a toda cidade.

Desde então, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é levada para a catedral no primeiro dia do ano e devolvida ao bairro no segundo domingo de julho. A imagem teria sido trazida pelo português Antonio José da Silva de Minas Gerais. Em 1785, o devoto construiu uma capela no bairro, hoje tombada pelo patrimônio histórico municipal. Foi o segundo templo dedicado à padroeira do Brasil, logo após a inauguração da capela pioneira em Aparecida, no Vale do Paraíba, em 1745.