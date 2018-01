Romeiros chegam para o Círio de Nazaré Centenas de fieis da Virgem de Nazaré continuam chegando a Belém, na manhã desta sexta-feira, 11. Eles partiram de diversas cidades do interior do Pará, caminhando a pé ou de bicicleta para acompanhar a maior romaria católica do Brasil, que ocorre neste domingo, 13. Geralmente, são mais de 100 km de pé no chão, oração e louvores a Nossa Senhora de Nazaré para pagar as promessas feitas por devotos individualmente.