Ronaldinho cumpre promessa e canta em Salvador O jogador Ronaldinho Gaúcho, do Atlético-MG, roubou a cena neste domingo de carnaval em Salvador. Depois de estrear na folia baiana, entre a noite de ontem (sábado) e a madrugada, como anfitrião no camarote que leva seu nome, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), o craque cumpriu a promessa que havia feito para o cantor Edcity e, no início da noite, cantou com ele em cima do trio elétrico.