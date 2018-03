Ronaldo chega à avenida sob aplausos e tumulto

Lá no alto, seus pais e o filho mais velho, Ronald, o aguardavam emocionados. "É meu primeiro desfile", contou um pouco antes seu primogênito, feliz em participar da homenagem ao seu pai. A noiva do ex-craque, Paula Moraes, também o acompanha no carro alegórico.

O carro de Ronaldo será o quinto a entrar na avenida. Ele trará amigos do jogador, modelos e um telão rodando fotos do craque com a camisa do Corinthians.

O ex-presidente do Corinthians, Andres Sanches, também estava presente e procurou destacar a importância de uma figura tão importante no carnaval paulistano, que costuma ter bem menos celebridades do que no Rio. "O importante é fazer um grande desfile e mostrar para o Brasil que o carnaval de São Paulo esta crescendo", frisou.