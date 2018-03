Ronaldo e Benzema devem jogar final da Liga dos Campeões da Europa

O sinal de alerta soou para os torcedores do Real quando Cristiano Ronaldo, artilheiro do time, se machucou sozinho durante o aquecimento do time antes da partida contra o Espanyol, em casa, em partida do Campeonato Espanhol, mas o treinador Ancelotti garantiu que não há nada com o que se preocupar e que o craque português foi apenas poupado do jogo por precaução.

Benzema, por sua vez, deixou o campo de jogo faltando 20 minutos para o fim de partida com o que Ancelotti descreveu como uma fisgada no músculo adutor da coxa.

"Cristiano não estava confortável no aquecimento e decidimos não correr nenhum risco", disse o italiano em entrevista coletiva.

"Não estamos preocupados porque achamos que ele pode jogar a final (da Liga dos Campeões)", acrescentou. "Benzema teve uma fisgada no adutor e não deve ter nenhum problema em jogara final também."

Ancelotti ainda afirmou que o zagueiro Pepe, que teve um problema na panturrilha, está se recuperando bem e que o clube também acredita que ele pode atuar diante do Atlético.

(por Iain Rogers)