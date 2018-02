Ronaldo posta mensagem de pesar sobre morte de Piza O ex-jogador de futebol Ronaldo postou, há pouco, uma mensagem no twitter de pesar sobre a morte do jornalista e escritor Daniel Piza, ocorrida no noite de ontem após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). O jogador demonstrou tristeza com a notícia: "Um jornalista fantástico e um amigo partiu hoje. Descanse em paz Piza. Um beijo carinhoso aos filhos e esposa...", afirmou no microblog.