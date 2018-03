Ronaldo se emociona ao final do desfile O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, homenageado deste ano da Gaviões da Fiel e principal destaque da escola, se emocionou ao final do desfile, próximo à área de dispersão. Após ''sambar'' durante todo o trajeto, ao lado de sua mãe e seu pai, do filho Ronald, e da noiva Paula Moraes, Ronaldo foi recebido por muita festa feita pelos integrantes da escola e não conteve as lágrimas. De cima do carro alegórico, ele agradeceu a multidão.