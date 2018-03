Rosas de Ouro cita momentos inesquecíves em desfile

A Rosas de Ouro, campeã do Carnaval de São Paulo por sete vezes, é a segunda escola a desfilar nesta noite. Com cerca 3 mil componentes, 22 alas e cinco alegorias, a agremiação traz as cores azul, rosa e branco para o Anhembi. O carro abre-alas é o maior do desfile da "roseira" com 15 metros de comprimento e 10 metros de altura. Um dos destaques deste ano é a alegoria que vai representar o Trem Fantasma do Playcenter, parque de diversões que fechou em 2012, depois de 39 anos de funcionamento.

O desfile "Inesquecível" da Rosas de Ouro conta com personalidades como o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, a jogadora de vôlei Fofão, a cantora Simony, o apresentador Ronnie Von e integrantes do Demônios da Garoa.

Ellen Rocche é a rainha da bateria em 2014, que será dirigida por um novo mestre, o músico Rafael Oliveira. No ano passado, a agremiação não levou o título por um décimo de ponto no quesito enredo, embora tenha terminado com a mesma pontuação da campeã Mocidade Alegre. Os Condutores da Alegria Numa Fantástica Viagem aos Reinos da Folia foi a inspiração da escola em 2012.

Confira o samba-enredo da Rosas de Ouro:

O criador abençoou

Me fez nascer, num gesto de amor

E sentir na forma de sorrir a proteção

De um anjo lindo a me guiar

Pelos caminhos dessa vida

Viajei no tempo, nas minhas lembranças

De quando era uma criança

Que tinha medo do bicho papão

Fazia arte por todas as partes

Eu li, brinquei no mundo da imaginação

Fui rebelde, " o terror" (buuuu)

No baile dancei com você

Primeiro beijo, me apaixonei pra valer

Oh! meu bem querer

Quando dei por mim já havia crescido

Um cidadão na "direção" de ser feliz

Ganhei a consciência de lutar

Para mudar a cara desse meu País

E conseguindo me formar

O futuro começar e nessa hora disse "sim"

São tantas cenas e canções

Que embalaram gerações

Nostalgia que invade o meu peito

Saudade! olho pro céu pra nunca te esquecer

Meu carnaval "inesquecível"

Combina com você!

É tão bom recordar

Momentos marcantes da nossa história

Roseira impossível não lembrar

Roseira onde canta o sabiá