Rosberg desbanca Hamilton e fica com a pole em Abu Dhabi; Massa é 4º

Pilotos da Williams, o finlandês Valtteri Bottas e o brasileiro Felipe Massa não conseguiram se intrometer entre os dois líderes, mas ainda assim podem ter um papel decisivo no duelo deste domingo, com seus carros completando a segunda fila do grid de largada.

Hamilton, que espera se tornar o primeiro britânico a conquistar mais de um título da F1 desde Jackie Stewart em 1971, lidera o campeonato com 17 pontos de vantagem sobre Rosberg, mas a pontuação dobrada da última prova significa que o vencedor irá ganhar inéditos 50 pontos.

O inglês, campeão do mundo com a McLaren em 2008, foi o mais rápido nas duas primeiras partes do treino deste sábado, mas uma volta complicada na sua última tentativa da sessão classificatória não conseguiu evitar a 11ª pole de Rosberg em 19 corridas na temporada.

A pole do alemão foi a 18ª da escuderia, com Massa ficando com a única que não foi de Rosberg ou Hamilton e impedindo que a Mercedes se tornasse a primeira equipe a conquistar todas as poles da temporada desde a Ford em 1969.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Este é apenas um degrau, um muito pequeno”, disse Rosberg, que precisa vencer a corrida e torcer para que outro piloto fique entre ele e Hamilton para poder conquistar o título, se nenhuma das duas Mercedes tiver problemas mecânicos.

“Este final de semana é sobre o campeonato, não a pole position. Teria sido ótimo se houvesse uma Williams entre nós, mas isso pode acontecer amanhã”, acrescentou.

“Tudo o que posso fazer é tentar vencer e manter a pressão”, afirmou Rosberg.

Hamilton, vencedor de dez provas neste ano contra cinco de Rosberg e sofrendo uma pressão enorme, afirmou que quer conquistar o título com uma vitória, e pareceu insatisfeito com o resultado do treino.

“No geral, eu não fiz as melhores voltas, mas me diverti durante a classificação”, disse o piloto, de 29 anos. “Amanhã será um dia especial.”

Daniel Ricciardo e o tetracampeão Sebastian Vettel, ambos da Red Bull, formam a terceira fila, seguidos do novato Daniil Kvyat, da Toro Rosso, e de Jenson Button, da McLaren, que pode fazer sua última corrida na Fórmula 1 no domingo.

Os pilotos da Ferrari, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso, que deve ser anunciado em breve como novo piloto da McLaren, largam na nona e décima posições, respectivamente.