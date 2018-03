Rosberg é obrigado a retirar troféu da Copa do Mundo de capacete comemorativo

Rosberg, da Mercedes, marca de automóveis que patrocina a federação alemã de futebol, havia divulgado aos seus 712 mil seguidores no Twitter uma foto do capacete que planejava usar na corrida em seu país, decorado com as cores da Alemanha, quatro estrelas e a imagem do troféu do Mundial na parte de cima.

"Essa vai ser a versão especial Copa do Mundo do meu capacete em Hockenheim, com o troféu da Fifa. O que vocês acham?", perguntou o alemão a seus fãs, depois da vitória por 1 x 0 da Alemanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo no Brasil, no domingo.

A mídia alemã noticiou, no entanto, que o capacete violava os direitos autorais da Fifa, e o porta-voz de Rosberg, Georg Nolte, confirmou que a imagem do troféu seria retirada.

Ele disse que uma nova versão seria feira, mantendo as quatro estrelas em homenagem ao tetracampeonato alemão.

Rosberg, que nesta semana assinou uma renovação de seu contrato com a Mercedes, está quatro pontos à frente de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton na liderança do campeonato. A corrida de domingo marca a metade da temporada de Fórmula 1.

(Reportagem de Alan Baldwin)