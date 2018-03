Rosberg espera que melhore sua relação com Hamilton na F1 O piloto Nico Rosberg, líder no mundial de Fórmula 1, espera que melhore a difícil relação com seu companheiro de equipe na Mercedes e rival na disputa pelo título, Lewis Hamilton, diante de um evidente distanciamento entre os dois após o Grande Prêmio de Mônaco, no domingo.