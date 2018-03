Rosberg fica com a pole e Felipe Massa larga em 3º na Alemanha Na liderança do campeonato de Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg levou a Mercedes a mais uma pole position neste sábado, no Grande Prêmio da Alemanha, após uma falha nos freios tirar o seu rival ao título e companheiro de equipe, Lewis Hamilton, do treino oficial de qualificação.