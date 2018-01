Rosberg se desculpa e recebe punição da Mercedes por acidente com Hamilton O líder do Mundial de Fórmula 1, Nico Rosberg, pediu desculpas por ter batido no companheiro de equipe Lewis Hamilton durante o Grande Prêmio da Bélgica de domingo, e recebeu advertência disciplinar da escuderia, informou a equipe Mercedes nesta sexta-feira.