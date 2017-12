Rosberg supera Hamilton em treino livre para GP do Brasil

Sob sol no circuito de Interlagos, em São Paulo, o alemão Rosberg marcou o tempo de 1min12s123, ficando à frente do líder do campeonato Hamilton, que fez sua melhor volta em 1min12s336.

O terceiro lugar ficou com o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 1min12s696, seguido por Daniel Riccardo, da RedBull, e Valtteri Bottas, da Williams.

O brasileiro Felipe Massa, também da Williams, ficou na sexta colocação, com o tempo de 1min13s099, uma posição à frente de Fernando Alonso, cuja Ferrari pegou fogo no final do treino.

Na sessão da manhã, quando estava nublado em São Paulo, Rosberg completou a melhor volta com o tempo de 1min12s764, enquanto Hamilton foi o segundo mais veloz, 0s221 atrás.

Rosberg precisa desesperadamente vencer a corrida de domingo, a penúltima da temporada, depois que Hamilton abriu 24 pontos de vantagem na ponta do campeonato com cinco vitórias seguidas, totalizando 10 no ano.

O campeonato não pode ser decidido no Brasil, apesar da vantagem de Hamilton, devido à polêmica nova regra de conceder pontos dobrados na última prova do calendário, em Abu Dhabi, no final do mês.

(Reportagem de Alan Baldwin)