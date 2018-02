Rotina leve e médias altas

ESPECIAL PARA O ESTADO

O aluno que alcançou a melhor nota geral no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009 tinha uma rotina comum à maioria dos jovens: saía com amigos, estudava só para as provas e praticava esportes.

O curitibano Henrique Fanini Leite, de 18 anos, estudou no colégio particular Bom Jesus e revela que mudou seus costumes apenas no 3.º ano do ensino médio, para tentar uma vaga no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

"Comecei a estudar quatro horas por dia", conta. Ainda assim, interrompia os estudos para nadar. A estratégia funcionou e Henrique hoje cursa Engenharia Aeronáutica no ITA. "Não sei se o que fiz é o ideal para o Enem, mas me foquei nas matérias de exatas", conta Henrique, que não se lembra da nota no exame. "Acho que foi mais que 900."

Lucas Gualberto Santos Costa, de Capitólio (MG), de 18, fez 856,95 pontos no Enem e foi o primeiro colocado entre os alunos de escolas públicas, apesar de estudar só na véspera das provas. "Mas prestava atenção nas aulas", revela o calouro do curso de Engenharia Química da Unicamp.

Lucas credita o sucesso no Enem à sua escola, o Colégio de Aplicação da Federal de Viçosa: "Ajudou muito. Mas o mais importante é ficar o mais tranquilo possível".