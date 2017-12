Rottweiler mata menino de dois anos no RS Um cão da raça rottweiler matou ontem o menino Pedro Miguel Moreira, de dois anos e sete meses, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. O corpo foi enterrado hoje. O garoto brincava com uma bola no pátio da casa de uma chácara quando foi atacado pelo cachorro. O animal se soltou da corrente, avançou, mordeu e arrastou o menino pelo pátio. Só parou ao ouvir a voz de comando do avô de Pedro, Moacir Moreira, que estava próximo e correu para libertar o neto. O menino foi socorrido pelos familiares, mas morreu antes de chegar ao hospital. A família ainda tinha um outro rottweiler, um pitbull, dois filas e um vira-latas. A família ainda não decidiu o que fazer com os cachorros. Esse foi o quarto ataque de cães com conseqüências graves no Rio Grande do Sul somente nos últimos 30 dias, o primeiro fatal. As três vítimas anteriores tiveram de se submeter a cirurgias e foram internadas em hospitais.