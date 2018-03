Roubo a banco deixa um morto e 4 feridos em Campinas Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas hoje após um tiroteio que começou durante um roubo à uma agência do Banco Itaú em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, um policial, um cliente e dois criminosos ficaram feridos. Um outro suspeito foi baleado e morreu no local. O caso será encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) da cidade. Na sexta-feira uma tentativa de assalto em um banco da zona oeste de São Paulo deixou três mortos, um policial e dois suspeitos do crime. De acordo com a Polícia Militar (PM), os bandidos invadiram a agência e trocaram tiros com o policial que estava no banco. No tiroteio, ele foi atingido no peito. Na fuga, os bandidos ainda trocaram tiros com outros policiais - dois suspeitos foram atingidos e morreram.