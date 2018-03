Roubo a banco termina com 6 mortos em Araçoiaba-CE Seis pessoas morreram no início da tarde de hoje durante um roubo a uma agência bancária em Araçoiaba, no Ceará. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, três policiais, um bandido e dois civis morreram. Segundo a polícia, pelo menos dez bandidos participaram do crime. A quantia roubada não foi revelada. As informações são do Globo Notícia, da TV Globo.