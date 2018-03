Roubo a casa no Rio tem troca de tiros e perseguição Uma pessoa morreu, duas foram presas e um menor foi apreendido após três suspeitos invadirem e assaltarem uma casa na rua Primeiros Sonhos, na região da Ilha do Governador, zona norte do Rio, na noite desta segunda-feira, 10. Por volta de 22h, o trio foi flagrado por agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar (Ilha do Governador) quando saía da residência. Houve troca de tiros entre os policiais e um assaltante que estava no quintal da casa foi baleado. O homem não identificado foi levado para o Hospital municipal Evandro Freire, mas não resistiu aos ferimentos.