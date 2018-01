Roubo de arquivos ilustra desafio do Pentágono na cibersegurança

William Lynn, secretário assistente de Defesa, revelou na quinta-feira a ocorrência do roubo e o lançamento de uma nova estratégia de segurança na computação do Pentágono que designa o ciberespaço como um "domínio operacional", a exemplo da terra, mar e ar, no qual as forças norte-americanas treinarão, praticarão e se prepararão para reagir a ataques.

Lynn informou que o roubo ocorreu em março, e que se acredita que tenha sido cometido por um serviço de inteligência estrangeiro e tivesse por alvo arquivos de uma fornecedora que desenvolve sistemas de armas e equipamento para defesa. Ele se recusou a especificar o país responsável pelo ataque, a companhia que foi alvo e o conteúdo dos arquivos.

"Foram 24 mil arquivos, o que é muito", disse Lynn. "Mas não creio que seja o maior caso que já vimos."

O roubo serviu como ilustração das dificuldades crescentes que o Pentágono enfrenta para proteger as redes militares e de defesa essenciais à segurança dos EUA.

Funcionários do Departamento da Defesa operam mais de 15 mil redes de computadores e sete milhões de computadores em centenas de instalações em todo o mundo. As redes do departamento são alvo de tentativas de acesso milhões de vezes ao dia, e invasões comprometeram imensos volumes de dados.

Lynn disse que uma estimativa recente calculava os prejuízos econômicos com a perda de propriedade intelectual e informações em computadores comerciais e do governo em mais de um trilhão de dólares.

Além de dispor que o Pentágono trate o ciberespaço como "domínio operacional", Lynn afirmou que a nova estratégia inclui quatro iniciativas de reforço à segurança de redes, por meio de defesas sobrepostas e de melhor cooperação com outros operadores de redes.