Roubos crescem 30% no litoral de SP, aponta secretaria

Os aumentos mais expressivos foram registrados em Iguape, no litoral sul, onde os roubos aumentaram de quatro para nove casos (125%); Ilhabela, de 14 para 26 (86 %), e Ubatuba (84%). Essas duas cidades estão entre as mais badaladas do litoral norte. No vizinho município de São Sebastião, outro ponto nobre do litoral norte, os roubos aumentaram de 56 para 88: elevação de 57%. Em Bertioga, no litoral sul, as ocorrências de roubo passaram de 44 para 71 (61%).

A situação também é preocupante na Baixada Santista. No Guarujá os roubos subiram de 485 para 748 (54%); em São Vicente, de 673 para 920 (37%); em Praia Grande, de 781 para 995 (27%); e em Santos, de 995 para 1.114 (12%). Em Santos, Praia Grande e Guarujá, os números de 2009 superaram os índices de dois anos atrás. Os roubos também aumentaram em Caraguatatuba - foram 146 casos no primeiro trimestre de 2009 ante 109 em igual período de 2008, elevação de 34%.

As estatísticas da Secretaria da Segurança Pública apontaram queda apenas em duas cidades litorâneas: Itanhaém e Cananeia, ambas no sul. No primeiro município, os assaltos caíram de 175 para 167, redução de 5%. No segundo, os roubos passaram de quatro para zero. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.