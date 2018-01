Roupas da web vão para a rua

Glauco Sabino, criador do blog sobre moda Descolex (descolex.com), publica hoje na rede um ensaio diferente: só com roupas vendidas pela web, de estilistas de todo o Brasil. "Já tinha visto pessoas divulgando roupas no Flikr e no Orkut. Foi daí que tirei a idéia", conta o blogueiro. "Escrevi um post convidando criadores de todo o Brasil a participar e recebi muitas respostas." Como o blog Descolex tem o objetivo de mostrar uma moda urbana e casual, Glauco escolheu principalmente camisetas, bermudas e tênis e pediu para os estilistas enviarem as peças pelo correio. "Meu quarto ficou lotado de pacotes vindos de todo o País", disse. O ensaio, realizado pela fotógrafa Mariana Maltoni com os modelos Leandro Polsset e Isabella Victorino, utiliza basicamente uma única cor em cada imagem e foi feito no Beco das Artes, na Vila Madalena. "As paredes grafitadas deram o toque ‘street’ e moderno que o blog faz questão de ter em tudo o que faz", disse o editor. "Muitos estudantes de moda, sem oportunidade de mostrar seu trabalho, utilizam a internet como ferramenta de divulgação. Mostram seu talento e, com sorte, faturam algum dinheiro", disse Glauco. Será que o ensaio vai virar moda?