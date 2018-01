RPGs chegam à maioridade dramática

Jogos que permitem que seu protagonista evolua a partir de uma série de escolhas feitas durante a partida, os Role-Playing Games começaram como jogos de tabuleiro nos anos 70, mas logo na década seguinte ganharam o mundo digital. E, exercitando uma metáfora que diz respeito ao próprio estilo de jogabilidade, este tipo de game está passando por mais uma evolução – é a vez dos títulos ocidentais atingirem uma maturidade narrativa que já era corriqueira há mais de dez anos nos games japoneses, com sotaque e sabores típicos da cultura pop deste lado do planeta. Desde Final Fantasy VII, o game que revolucionou a narrativa nesse tipo de jogo no oriente, pouca coisa evoluiu no terreno dos combates. Encontros aleatórios forçavam os jogadores a entrar em conflitos desnecessários, esticando de forma artificial a duração do jogo. Com o surgimento dos RPGs online no ocidente, os combates se refinaram e a experiência de jogo foi ampliada, mas ainda faltavam personagens e histórias memoráveis. Essa evolução chega ao ocidente com dois títulos que são verdadeiras obras-primas: o fantasioso Fable 2 e o tenso Fallout 3, desbravados pelo Link para esta edição – nos acompanhe nessa jornada nas páginas L6 e L7 desta edição.