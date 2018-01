Rpost chega ao Brasil para validar e-mail juridicamente O mercado de validação jurídica de mensagens de correio eletrônico ganhou uma nova opção no País. Além do brasileiro Comprova.com, que oferece o serviço vinculado ao observatório nacional, começou a funcionar localmente a norte-americana Rpost que oferece um serviço nos mesmos moldes - de validação eletrônica de envio e recebimento de mensagens. Segundo o presidente da empresa no Brasil, Fernando Neves, o serviço garante a privacidade dos usuários e não deixa cópias das mensagens com a companhia. O executivo afirma que a empresa tem a seu favor o fato de seu sistema ser adotado e reconhecido em mais de 100 países do mundo. "Garantimos a interoperabilidade com vários sistemas de correio ativos no globo", afirma. "O E-mail Registrado acopla mecanismos eficientes para atestar a autenticidade sobre a autoria, o conteúdo (corpo do e-mail e anexos), data, hora de envio e de recebimento, para que tenham valor de prova jurídica", explica Neves. O sistema de funcionamento utiliza um registro eletrônico que é adicionado a uma mensagem de correio eletrônico e pode permitir ao usuário comprovar a entrega de documentos como contratos ou notificações por meio do e-mail. O mercado-alvo dos novos serviços é o mesmo do concorrente Comprova.com: seguradoras, escritórios de advocacia, departamentos legais de companhias e áreas comerciais. O executivo também destaca o custo operacional do serviço, segundo ele, mais baixo. Numa das modalidades, o usuário paga R$ 2 por mensagem, cobradas no total ao final do mês, mais R$ 67,50 por ativação. Outra opção cobra os mesmos R$ 67,50 por ativação mais 50 mensagens a R$ 67,50, o que levaria seu custo para R$ 1,35 por mensagem (sem considerar o custo de ativação da conta do usuário). No concorrente Comprova.com, o usuário pode adquirir um pacote de, no mínimo cinco mensagens, a R$ 3,90 por mensagem. Caso o usuário opte pela modalidade de envio simples, sem reter cópia digital da mensagem, o valor pode variar entre R$ 0,50 e R$ 1,00 por mensagem. Privacidade De acordo com Neves, da RPost, o sistema da empresa dispensa a gravação de cópias das mensagens, provendo total garantia de privacidade. "Diferente da oferta concorrente", afirma. Mas o serviço Comprova.com, que grava cópias das mensagens para fins de segurança, também dispõe de opção que dispensa os clientes de guardar cópias das mensagens. A comercialização do RPost está sendo realizada por uma rede credenciada de revendas e por alianças estratégicas. O preço é composto por software + serviço, ou apenas serviço. "Além das revendas estaremos realizando um trabalho muito forte com associações de empresas e entidades de classe - de forma a promover o serviço junto a profissionais da área de direito e financeira", finaliza Neves. Usuários interessados em avaliar a ferramenta podem fazer um teste gratuito, bastando enviar um e-mail para o endereço sac@rpost.com.br.rpost.com.