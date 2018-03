RS confirma mais cinco mortes por gripe suína O número de mortes provocadas pela Influenza A (H1N1) no Rio Grande do Sul subiu de 44 para 49 hoje. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou mais cinco óbitos depois de receber resultados de exames feitos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Dois óbitos ocorreram em Passo Fundo, no norte do Estado, um em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, e outro em Rio Grande, no sul do Estado. Até ontem, 181 pessoas já haviam morrido em decorrência da enfermidade no País.