RS registra temperaturas de inverno e geada O Rio Grande do Sul experimentou na madrugada e manhã deste domingo, 23, temperaturas de inverno. A passagem de uma massa de ar seco e frio sobre o Estado derrubou as marcas, que ficaram abaixo dos 10ºC em todas as regiões. Essa foi a madrugada mais fria de 2014. A mínima foi registrada em Vacaria, no norte, na divisa com Santa Catarina, onde fez 1,4ºC. Fez menos de 5ºC na serra, nos Aparados da Serra - onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou geada - e no noroeste. Em Porto Alegre, a temperatura mais baixa foi de 10,4ºC, na zona leste.