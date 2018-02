RS terá congresso de avicultura

Com o objetivo de fomentar soluções para a produção avícola diante da crise, será realizado de 25 a 28, em Porto Alegre (RS), o 21º Congresso Brasileiro de Avicultura. O evento será no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

A edição deste ano será histórica, segundo os organizadores, porque unirá, pela primeira vez, as principais entidades nacionais do setor: União Brasileira de Avicultura (UBA), Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (Abef), Fundação Apinco de Ciências e Tecnologias Avícolas (Facta) e Fiergs. A outra novidade é que o congresso agregará este ano o principal encontro técnico da produção avícola, a 27ª Conferência Facta.

No dia 25 a chefe da Casa Civil da Presidência da República, Dilma Rousseff, participará de debate sobre política de desenvolvimento do governo federal.

No dia 26, haverá debates sobre crédito e financiamento e novas tecnologias no abate de frangos de corte, além de simpósio sobre a produção de ovos. No dia 27, estarão em pauta legislação trabalhista, cooperativismo e exportação. No dia 28 serão debatidos os desafios da sanidade avícola.

www.congressoaviculturabrasil.com.br