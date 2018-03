RS terá temperatura mínima de 3 graus e geada na semana O frio que chegou no sábado ao Rio Grande do Sul permanece por toda esta semana no Estado. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet indica que a temperatura será baixa durante as madrugadas e amena durante as tardes. Nesta segunda-feira, 26, a mínima foi de 2,1 graus em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, e a máxima chegou a 18,4 graus, à tarde, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina.