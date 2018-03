RS: teto de pizzaria desaba e deixa 41 feridos O forro de gesso da pizzaria La Piubona, localizada no bairro Teresópolis, em Porto Alegre (RS), desabou por volta das 22h30 de ontem, quando cerca de cem pessoas jantavam no estabelecimento. Houve pânico, e os clientes saíram do restaurante correndo, deixando para trás bolsas e pertences. Segundo o jornal "Zero Hora", 41 pessoas procuraram atendimento médico até a 1h20 da madrugada de hoje, mas nenhuma corria risco de morte. O proprietário da casa não foi localizado.