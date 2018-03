RS teve 77 casos de embriaguez ao volante no carnaval Os casos de embriaguez ao volante nas estradas estaduais do Rio Grande do Sul aumentaram 1000% durante a Operação Carnaval deste ano, segundo levantamento divulgado hoje pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (a PM gaúcha). O número de registros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) saltou de sete em 2007 para 77. A estatística da PRE também constatou maior número de mortes no local dos acidentes. Em 2008, foram oito casos, ante três do ano passado. O número de feridos passou de 109 para 137, na mesma comparação. A Operação Carnaval ocorreu entre às 12 horas de sexta-feira e 12 horas de ontem. No total, foram 191 acidentes em 2008, ante 180 no ano passado. Houve queda no número de acidentes com danos materiais, de 114 para 95, enquanto o número de ocorrências com lesões corporais passou de 63 para 88. Foram fiscalizados 24.165 veículos nesse período, dos quais 5.557 receberam autuação. No carnaval, a PRE contou com apoio do Pelotão de Operações Especiais, além de outros reforços, e utilizou 20 radares fotográficos, dez portáteis, 25 radares inteligentes e dez etilômetros (bafômetros).