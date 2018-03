RS teve madrugada mais fria do ano A madrugada desta quarta-feira, 8, foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. Os registros do 8º Distrito de Meteorologia mostraram que a temperatura caiu para 1,9 grau abaixo de zero em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, onde também houve geada forte. Outras cidades da região também amanheceram sob frio rigoroso e com campos, telhados e capotas de carros cobertas de gelo. À tarde a temperatura subiu e chegou a 23,6 graus em Santa Maria.