RSF acusa Yahoo de ajudar na prisão de ciberdissidente na China A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) acusou hoje o gigante da internet Yahoo! de colaborar com a Polícia chinesa na detenção do ciberdissidente Jiang Lijun, baseando-se numa tradução da sentença. Num comunicado enviado à nesta quarta-feira, a organização de defesa da liberdade de imprensa afirma que o Yahoo! ajudou a Polícia chinesa a deter Jiang Lijun em novembro de 2003. Com isso, já são três os ciberdissidentes detidos no país com a sua ajuda. Os anteriores foram Shi Tao e Li Zhi. A sentença, disponível para "download" na página da RSF, foi obtida pela Fundação Dui Hua, com sede nos EUA, que traduziu o texto para o inglês. A fundação investiga os casos de presos políticos na China. "Pouco a pouco, estamos reunindo as evidências do que vínhamos suspeitando há muito tempo: que o Yahoo! está envolvido nas detenções da maioria das pessoas que nós defendemos", disse a RSF. A entidade acrescentou que na semana passada procurou a direção da empresa para pedir o fim da colaboração. A proposta era de eliminar parte dos servidores de e-mail do Yahoo! na China, "como única forma de não fazer parte da campanha contra jornalistas e democratas" no país. Repressão Jiang Lijun, de 40 anos, foi condenado a quatro anos de prisão por "subversão" contra a segurança do Estado em 2003. Ele foi acusado de buscar "meios violentos" para impor a democracia. A Polícia afirma que Jiang era o líder de um pequeno grupo de ciberdissidentes, como a jovem Liu Di, presa entre 2002 e 2003. Jiang escreveu, segundo os autos, que o regime chinês é "autocrático", e defendeu um regime democrático, ao estilo ocidental. Ele previa a formação de um partido político. A condenação considerou também que Jiang planejava um falso alerta de bomba no 16º Congresso do Partido Comunista. Nos dois últimos anos, a RSF descreveu a China como "a maior prisão do mundo para jornalistas", por manter presos 32 repórteres e 62 ciberdissidentes que publicaram textos ou expressaram uma opinião crítica ao regime comunista.