RSF critica empresas que colaboram com censura na China A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) denunciou nesta quarta em Atenas, no segundo dia do Fórum Mundial de Governabilidade da Internet (FGI), as companhias que fornecem tecnologia ao Governo da China para restringir o acesso dos internautas chineses à rede. Durante um debate sobre liberdade de expressão, Julien Pain, porta-voz da RSF, afirmou que a companhia americana Cisco Systems vendeu equipamentos à Polícia chinesa para censurar e interferir no livre fluxo de informação na internet. Art Reilly, diretor da Cisco, negou a acusação e assegurou que a presença de sua empresa na China facilita a circulação de informação no país. Reilly ressaltou que houve um "aumento substancial" do uso da internet na China desde que a Cisco entrou nesse mercado, em 1994. Atualmente, segundo diversas fontes, cerca 100 milhões de chineses têm acesso à Internet, enquanto em 1994 havia apenas 80 mil internautas. As companhias Microsoft, Google e Yahoo também foram acusadas durante o debate de censurar alguns links na China. Representantes das três empresas justificaram sua atuação alegando que dão acesso à internet a milhões de chineses que, de outra maneira, não poderiam conectar-se à rede. Membros da delegação chinesa no fórum garantiram, por sua vez, que não existe nenhum tipo de censura na internet em seu país. Este fórum promovido pela ONU acontece em Atenas até a próxima quinta-feira e reúne representantes da sociedade civil, especialistas, líderes empresariais e representantes de diferentes Governos para debater o futuro da internet.