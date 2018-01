RSF expressa preocupação com estado de saúde de "ciberdissidente" A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) manifestou ontem sua preocupação com o estado de saúde de Zhang Lin, um cidadão chinês preso por ter publicado artigos críticos contra a China através da internet. Em comunicado, a RSF destacou que Zhang, que também participou dos protestos da Praça da Paz Celestial em 1989, precisa ser hospitalizado e submetido a uma operação cervical, caso contrário pode ficar paralítico. "Na opinião dos médicos consultados por Fang Cao, esposa de Zhang, ele pode ficar permanentemente paralisado se não for tratado de forma apropriada em um hospital", afirmou o comunicado da RSF, uma das organizações mais críticas ao regime comunista chinês. Zhang está detido na província chinesa de Anhui desde 29 de janeiro de 2005. Ele é acusado por publicar na internet artigos e ensaios que, de acordo com as autoridades, eram "contrários às bases da Constituição" e "um perigo para a segurança nacional". No ano passado, Zhang declarou greve de fome em protesto pelos maus-tratos sofridos na prisão, e precisou ser hospitalizado. A RSF denuncia que Zhang foi preso por conceder entrevista a jornalistas de uma rádio estrangeira e publicar artigos e ensaios críticos ao Governo, entre eles um que analisava a música de um grupo chinês "punk", e "incitaria" a subversão. Em 1989, Zhang se uniu à greve de fome dos estudantes da Praça da Paz Celestial, e ficou preso por dois anos. Ao ser libertado, em 1993, fundou com outros dissidentes a Federação para a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores, o que lhe valeu uma nova sentença de prisão. A China é o país com mais jornalistas e internautas presos por publicar artigos "subversivos" para o Governo na internet (cerca de 100). O RSF acusa o país de ser "a maior prisão de jornalistas do mundo". Diariamente, a censura chinesa bloqueia o acesso dos internautas a cada vez mais páginas, principalmente publicadas no exterior.