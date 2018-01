RSF teme que China bloqueie sites estrangeiros A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) alertou nesta quarta-feira, 11, sobre o aumento dos bloqueios de sites estrangeiros na China e disse temer que no futuro somente aqueles que tenham prometido a Pequim se autocensurar possam oferecer serviços aos internautas chineses. "Gigantes da internet como Google, Microsoft e Yahoo, que concordaram em se autocensurar, poderiam ser em breve os únicos que ofereçam serviços a usuários" na China, advertiu a RSF em comunicado. Os responsáveis da organização fizeram esta reflexão após anunciar que dois sites franceses, o serviço de hospedagem de vídeos Dailymotion e o servidor de blogs Canalblog, começaram a ser bloqueados em território chinês. A RSF, com sede central em Paris, afirmou que se está notando um aumento do bloqueio de sites em francês e ressaltou que, aparentemente, a China "está filtrando sistematicamente os serviços on-line que não negociaram sua entrada no mercado chinês". O Google e o Yahoo assinaram acordos com Pequim que lhes dão acesso sem bloqueios ao segundo maior mercado do mundo na internet, mas em troca de se autocensurar. Por exemplo, uma busca de "Praça da Paz Celestial" na versão chinesa do Google não leva a páginas que falam sobre o massacre de 1989. Apesar de tudo, o serviço de blogs do Google, o Blogspot, é bloqueado com freqüência na China - nesta quarta, por exemplo, o acesso não está sendo permitido. Outros servidores populares, como Xanga, Wordpress e LiveJournal, sofreram ou sofrem bloqueios. A RSF teme que o número de companhias estrangeiras afetadas aumente. A organização acusa a China de ser o país com mais jornalistas e ciberdissidentes presos por tentarem exercer seu direito à informação (cerca de 50).