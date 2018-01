RSS traz muito mais do que notícias Acompanhar canais de vídeos – Siga o seu canal de vídeos favorito do YouTube (www.youtube.com) e saiba assim que um novo vídeo for postado. Além do todo-poderoso site do Google, é possível, por exemplo, se cadastrar no portal TerraTV (www.terratv.com.br) e ser alertado dos novos episódios de Lost. Saber o que as pessoas dizem no Twitter – Para saber o que as pessoas estão dizendo sobre um assunto (uma empresa, uma pessoa, etc.), vá em http://search.twitter.com e faça uma busca. Ao dar o resultado, o site gera um link RSS para a busca. A busca avançada ainda traz opções para pesquisar em idiomas e até em cidades específicas. Saber a programação cultural - O RSS ajuda a programar o fim de semana. Assine o feed de sites e blogs de clubes, casas de shows, etc. O site www.estreiasexta.com.br tem um link RSS que indica quais são as estréias da semana. O Sesc tem a programação em RSS no www.sescsp.org.br/sesc/rss/. Criar notícias personalizadas – Busque no Google News um assunto específico, por exemplo, "Caminho das Índias". Nos resultados, pegue o link RSS localizado na coluna da esquerda e cole-o no seu agregador. Assim você acompanha tudo que é publicado sobre a novela. Outra opção é o www.feedmysearch.com Descobrir sites marcados no Delicious – Em www.delicious.com/tag/, faça a busca por uma tag (marcador) sobre um ou mais tópicos. No fim da página de resultados há um link RSS para acompanhar todos os sites que os usuários vão marcando com as mesmas palavra-chaves. É ótimo para descobrir sites novos sobre assuntos do seu interesse. Acompanhar fotologs – Cada usuário dos sites de compartilhamento de fotos, como o Flickr (www.flickr.com), Fotolog (www.fotolog.com.br), PicasaWeb (www.picasaweb.com), tem um link RSS da sua galeria. Basta seguir o endereço para acompanhar sempre que a página for atualizada com uma nova imagem.