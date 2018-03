Rubaiyat chega ao Rio Com vista para o Cristo Redentor e um amplo terraço de frente para as pistas de corrida, o Rubaiyat Rio abre as portas no Jockey Club. A cozinha, comandada pelo espanhol Carlos Valenti, prepara os cortes clássicos do Rubaiyat e pratos mediterrâneos do cardápio do A Figueira Rubaiyat. Aos sábados, tem a célebre feijoada da grife. São 260 lugares, 160 deles no terraço. Rua Jardim Botânico, 971, tel. (21) 3204-9999.